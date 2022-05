Monza, Berlusconi: “Vogliamo lo Scudetto e andare in Coppa Campioni”

Il patron dei brianzoli è ambizioso

Il Monza questa sera ha trovato per la prima volta nella storia la Serie A e il presidente Silvio Berlusconi ha commentato la promozione dopo la vittoria sul terreno del Pisa: "Sono felice che la squadra abbia raggiunto la Serie A. Non avevo dubbi perchè la città è fantastica con tante realtà industriali. Adesso vogliamo vincere il campionato e andare in Coppa dei Campioni". Il Monza fondato nel 1912 dopo 110 anni è approdato nel massimo campionato e sarà molto ambizioso.