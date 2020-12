Monza, Boateng: “Il mio ruolo? Brocchi ha trovato la soluzione giusta. Ora aspettiamo Balotelli”

Dopo la doppietta contro la Virtus Entella Kevin-Prince Boateng ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN sull’inizio della sua avventura al Monza e sull’arrivo in squadra del neo compagno e amico Mario Balotelli. Dopo le parole del mister Brocchi, ecco che anche l’attuale numero 7 dei brianzoli conferma l’ottimo feeling con la squadra e con la piazza.

Boateng: “Mio ruolo non nuovo. Su Balotelli…”

“Ho avuto un po’ di problemi alla caviglia. Ho poca esplosività”, ha detto Boateng che comunque è parso in ottima forma contro l’Entella con tanto di gol di testa con un grandissimo stacco da terra. “Il ruolo da esterno? Per me non è una novità, merito di mister Brocchi che ha trovato la soluzione giusta. A me va bene così”. Infine un pensiero su quello che sarà presto il suo partner d’attaco: “Balotelli? Ha bisogno di tempo, ma ha tanta voglia e questa è la cosa più importante: lo aspettiamo per farci vedere che grande giocatore è”.