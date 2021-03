Monza, Brocchi: “Con la Reggina gara insidiosa. Sarà un impegno delicato”

L’allenatore del Monza mister Christian Brocchi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Reggina: “Ci aspetta un impegno molto complicato. Non dobbiamo pensare che martedì saremo di nuovo in campo – afferma Brocchi -, ma dobbiamo pensare partita per partita. E’ stato un peccato l’infortunio di Gytkjaer, si stava allenando e facendo molto bene, ha avuto i suoi momenti ma in questo periodo aveva raggiunto la maturazione giusta per affrontare il finale di stagione. La Reggina è una squadra forte e nel girone di ritorno ha fatto molto, se fosse partita così sarebbe in una posizione diversa. Sarà una trasferta difficile e insidiosa, serviranno concentrazione e spirito di sacrificio”.

