Monza, Brocchi: “Contro il Vicenza gara difficile. Servirà una prestazione gagliarda”

L’allenatore del Monza Christian Brocchi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Vicenza: “Mi aspetto una gara difficile, intensa contro una squadra che fa dell’agonismo e della corsa uno dei suoi punti di forza. Dovremo essere bravi a farci trovare preparati, servirà una prestazione gagliarda e di carattere. Dovremmo fare fronte alle assenze di Bellusci e Boateng e altri due-tre acciaccati in seguito all’ultima gara. Metteremo in campo i giocatori che stanno bene e mi aspetto una prova importante dai giocatori che saranno chiamati in causa”.