Monza, Brocchi: “Dispiace non aver vinto. Dobbiamo imparare a conoscerci”

Pronti, via e il Monza regala subito emozioni, anche se il risultato al debutto è uno 0-0. Tra i brianzoli e la Spal non mancano le emozioni nonostante le reti bianche, l’ex allenatore del Milan Cristian Brocchi vede il bicchiere mezzo pieno.

“BUONA PARTITA, ADESSO MIGLIORIAMO”

“Abbiamo disputato una buona gara, dispiace solo che non sia arrivata la vittoria. Avevamo davanti un grande avversario, la Spal arriva dalla Serie A e non era un avversario semplice da affrontare. Siamo riusciti a superare questo test anche senza riuscire a vincere il match. Martedì si torna in campo con la Triestina, dobbiamo avere in ogni partita la stessa ambizione. Sono contento per l’arrivo di Boateng, possiamo considerarlo la ciliegina sulla torta. In rosa sono arrivati tanti giocatori nuovi che devono imparare a conoscersi, ci vorrà del tempo”. Così mister Brocchi ha analizzato il pareggio per 0-0 contro la Spal. (Parole riportate dal sito ufficiale del Monza)

