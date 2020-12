Monza, Brocchi: “Noi una corazzata? Facile dirlo ora. Balotelli ha bisogno di giocare”

L’allenatore del Monza, Christian Brocchi ha analizzato la grande vittoria ottenuta contro la Salernitana: “Noi una corazzata? È facile parlare ora – dichiara il mister del Monza in conferenza stampa – , anche altre squadre molto attrezzate hanno avuto dei problemi. Balotelli? Ho voluto farlo giocare subito perchè ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per tornare ad essere quel calciatore che tutti conosciamo. La vittoria di oggi non è mai stata in discussione, adesso affronteremo il Lecce e non dobbiamo abbassare la guardia”.