Monza, Brocchi: “Serie A un obbligo? Parola forte, ma ci proviamo”

Il mister del Monza Christian Brocchi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cittadella, valevole per la 25esima giornata di Serie B: “Bisogna fare tanti complimenti al Cittadella, alla dirigenza e al mister che stimo molto: da anni stanno facendo un ottimo lavoro, hanno il loro credo calcistico, lavorano in un’unica direzione e i risultati che hanno ottenuto negli anni sono sotto gli occhi di tutti. E’ una squadra difficile da affrontare. La Serie A è un obbligo? Credo che sia una parola forte, ma è comunque un termine che trova conferma da parte di quella che è la richiesta del presidente e dell’Ad: io come mister e i ragazzi come squadra, sappiamo come farlo, e ci stiamo provando. La voglia di vincere in casa è tanta, ma dobbiamo pensare a vincere sempre, indipendentemente da dove si giochi”.

Monza, Galliani positivo al Covid