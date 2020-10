Monza, Brocchi traballa: spuntano Semplici e… Zenga

Qualche problemino in casa Monza che nonostante il grande entusiasmo e la grande campagna acquisti per centrare la seconda promozione di fila e andare in Serie A, non sta rispettando le attese, almeno in quanto a risultati ottenuti. Il primo a pagare, come sempre in questi casi, si sa, è l’allenatore ed ecco perché la posizione di Christian Brocchi non sembra poi così salda.

Monza: spunta anche Zenga

Secondo quanto si apprende dal portale specializzato nella Serie cadetta seriebnews.com, in casa dei brianzoli la posizione di Brocchi potrebbe essere davvero in bilico. La dirigenza potrebbe pensare ad un cambio con già almeno due candidati messi nel mirino. Si tratterebbe di Leonardo Semplici e di Walter Zenga, quest’ultimo reduce dall’esperienza al Cagliari nello scorso campionato e desideroso di rimettersi in gioco subito.