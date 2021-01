Monza-Cosenza diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Monza-Cosenza si gioca oggi sabato 16 gennaio 2021 per la 18^ giornata di Serie B. Torna il campionato cadetto dopo la pausa invernale. Si riprende con ambizioni diverse per le due società. padroni di casa con voglia di sognare in grande, possibilmente la Serie A, ospiti che invece hanno assolutamente bisogno di punti importanti per centrare la salvezza.

Monza-Cosenza, le probabili formazioni

Monza-Cosenza dovrebbero schierarsi con i seguenti 22:

MONZA (4-3-2-1): Lamanna; Donati, Scaglia, Bettella, Augusto; Barilla, Scozzarella, Frattesi, Boateng, Carvalho; Gytkjaer

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo, Vera; Petrucci, Sciaudone, Bouah, Kone, Sacko, Petre

I precedenti trale due formazioni sono 10 in partite ufficiali, sempre in Serie B. Il bilancio sorride nettamente ai brianzoli, che hanno vinto 4 partite contro una sola affermazione dei calabresi. 5 i pareggi totali negli incroci tra le due compagini.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Il match di Serie B, valido per la 18° giornata, tra Monza e Cosenza, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN. Sarà la piattaforma di streaming a trasmettere la sfida dei brianzoli di Brocchi. Per la gara non è prevista nessuna diretta tv in chiaro sulla Rai. Si potrà quindi assistere alla sfida sia su smart tv, con l’apposita app di DAZN, sia su pc, smartphone e tablet, scaricando la app o collegandosi al sito del servizio. In questo casa occorrerà avere l’abbonamento mensile a DAZN e una buona connessione a internet. Così ci si potrà godere lo spettacolo di Monza-Cosenza e anche di tutta la Serie B, sempre trasmessa dall’emittente.