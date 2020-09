Monza, Di Gregorio è carico: “Si sogna in grande. Mi ispiro ad Handanovic”

Il Monza si prepara alla nuova stagione. Un’annata che promette davvero di essere molto interessante, data la promozione ottenuta dalla Serie C alla B. Tra i pali della formazione brianzola ci sarà Michele Di Gregorio che ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: “Il Monza mi ha cercato appena hanno saputo di essere stati promossi in Serie B. Stavo ancora giocando con il Pordenone e ho deciso di concentrarmi sulla fine del campionato ma nel momento in cui ho finito la stagione, io e Carlo (il procuratore, ndr) abbiamo deciso di dare la precedenza a chi aveva manifestato più interesse. A Monza poi il progetto è top: si sogna e si lavora in grande, già in soli 20 giorni l’ho capito. L’obiettivo è sempre migliorarsi. Sarò a disposizione del mister e della squadra: la B è un campionato lungo ed impegnativo, ci sarà bisogno di tutti. Io e la squadra vogliamo la stessa cosa che vuole la società: la Serie A”.

ISPIRAZIONE

Curiosamente, lui che è portiere del club di Silvio Berlusconi, ex Milan, si ispira a un totem dell’Inter: “Negli scorsi anni qualche settimana ad Appiano Gentile l’ho trascorsa. Mi ha impressionato Handanovic, vivendolo da vicino te ne accorgi: dà sempre il massimo, che sia allenamento o partita. Non è un caso se è arrivato a quei livelli. Il suo atteggiamento fa la differenza”.

