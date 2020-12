Monza, Donati: “In Serie B giocano tutte con il coltello tra i denti. Il mister ci ha chiesto…”

Giulio Donati, difensore ex Lecce ed Inter e attualmente in forza al Monza, ha parlato alla vigilia della gara contro la Cremonese: “Affronteremo una squadra in forma e con delle individualità importanti, servirà il massimo della concentrazione. Noi non possiamo permetterci errori, ieri il mister ci ha parlato e ci ha chiesto di tenere alta la soglia di attenzione. Fino ad oggi abbiamo fatto bene nelle gare casalinghe, un po’ meno in trasferta e dobbiamo migliorare. Sappiamo che la Serie B è un campionato molto duro, tutte le squadre giocano con il coltello tra i denti”.