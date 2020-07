Monza, dopo Gytkjaer in arrivo altro top player per l’attacco. Presentate le nuove maglie

Il primo colpo del Monza per puntare alla Serie A, come vuole la dirigenza, è stato festeggiato alla grande. In Brianza è arrivato da qualche giorno Christian Gytkjaer (30), nuovo attaccante biancorosso accolto da Adriano Galliani : «Abbiamo ingaggiato un giocatore importante, vincendo la concorrenza dei club di mezza Europa». Commenta così il colpo di mercato con il bomber ex Lech Poznan che la scorsa stagione ha siglato 24 reti e titolo di capocannoniere del campionato polacco. «Questa per me è una grande opportunità – confessa il danese –. A Monza c’è un progetto ambizioso: non è un segreto che io abbia ricevuto diverse offerte in questi mesi, ma sono assolutamente convinto di aver scelto bene. Anche perché non è da tutti poter giocare nella squadra di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani». Una decisione presa anche dopo essersi confrontato con l’amico rossonero Simon Kjaer. «Prima del sì definitivo ho chiacchierato con alcuni miei compagni della nazionale che conoscono bene il calcio italiano. – prosegue l’attaccante 30enne –. Ho parlato soprattutto con Kjaer: mi ha descritto molto bene l’Italia e mi ha fornito quelle certezze che cercavo e che mi hanno ulteriormente convinto a vestire la maglia del Monza».

MERCATO SCOPPIETTANTE

Ma questo è solo l’inizio del mercato del Monza, che ha già preso Barberis (Crotone) e ha nel mirino il portiere Di Gregorio (Pordenone), i terzini Donati (Lecce) e Carlos Augusto (Corinthians) e il difensore centrale Bettella (Pescara). «E arriverà un altro grande attaccante», assicura Galliani senza dare indizi: potrebbe essere Mirko Maric, capocannoniere del campionato croato con l’Osijek. «Puntiamo decisamente a portare per la prima volta il Monza in Serie A – continua Galliani –. Stiamo costruendo una squadra che farà sognare, grazie ad un budget importante per il quale dobbiamo ringraziare la generosità di Silvio Berlusconi. Con i giocatori sono stato chiaro: se arriveremo quarti avremo fallito la stagione». Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

NUOVE MAGLIE

foto Monza Calcio

Squadra che vince non si cambia e, come avvenuto 15 mesi fa, A.C. Monza e Lotto Sport Italia si sono ritrovati all’ Autodromo Nazionale Monza per presentare le divise da gioco della prossima stagione 2020/2021. Per il ritorno in Serie B vengono confermate la prima maglia, nel segno della tradizione con la banda verticale bianca su sfondo rosso “flame red”, la divisa da trasferta bianca con banda rossa e la terza blu navy con banda biancorossa. Tradizione che si mischia all’innovazione grazie alla speciale texture che Lotto Sport ha creato per tutte le divise. A campeggiare sul colletto, per il secondo anno consecutivo il logo dell’Autodromo cittadino, come segno distintivo in qualità di City Partner. Le divise sono state svelate in anteprima nella suggestiva “Sala Regione” dell’Autodromo Nazionale Monza alla presenza dei partner biancorossi e della stampa.