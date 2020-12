Monza, Galliani ‘blinda’ Balotelli: può abitare solo a 30 km da Monzello e no a Brescia

Mario Balotelli da questo pomeriggio è ufficialmente un nuovo calciatore del Monza. Super Mario riparte dal club brianzolo e dalla Serie B per quella che potrebbe essere la sua ultima occasione di dimostrare tutto il suo valore. Contratto fino a fine stagione anche se Galliani lo ha blindato nel senso che lo ha costretto a vivere a Monza. Una clausola scritta sul contratto visto che il calciatore voleva vivere a Brescia ma l’ex dirigente rossonero che conosce bene la vita extra-campo del calciatore ha imposto la clausola che prevede che il giocatore non abiti a più di 30 km da Monzello: l’intenzione è vigilare sulla vita extra-campo di Mario e di impedirgli pericolosi viaggi in autostrada sulla A4. Come riporta Corriere.it, in caso di inadempienza, è prevista la risoluzione dell’accordo. Balotelli, pur mugugnando, alla fine ha acconsentito. Galliani è convinto che, nonostante la lunga inattività, basteranno due settimane prima di vedere l’ex azzurro in campo. Ricomincia con la maglia numero 45, quella che ha vestito in tutta la carriera ed è diventata il suo segno distintivo. «Ringrazia Dio che Galliani e Berlusconi ti danno questa opportunità per la terza volta — gli ha detto l’ad —. Questo è l’ultimo treno». Firma nel giorno in cui avviene il sorteggio per il Mondiale del Qatar nel 2022. La maglia della Nazionale è quella che non ha mai smesso di amare. Chissà se l’esperienza in B gli procurerà un posto per le convocazioni all’Europeo.