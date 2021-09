Monza, Galliani: “Quella semifinale persa con il Cittadella mi tormenta tutti i giorni”

L'ad del Monza ha parlato anche del mercato e delle avversarie

Il Monza di Berlusconi ha un obiettivo da non fallire in Serie B in questa stagione appena scattata con Stroppa in panchina. Lo scorso anno la corsa dei brianzoli si è fermata ai playoff eliminati dal Cittadella che poi in finale è stata battuta dal Venezia. Ma quella semifinale contro i veneti continua a tormentare i sonni dell’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani. A rivelarlo ai microfoni di Binario Sport è lo stesso dirigente biancorosso in un’intervista che sarà trasmessa domani e di cui Monza-News.it ha pubblicato un breve estratto: “Dobbiamo fare meglio dello scorso anno, ma ricordo sempre che quello della passata stagione è stato il miglior risultato di sempre della storia del Monza. - spiega Galliani - Penso tutti i giorni a Cittadella-Monza dello scorso anno, quella doppia semifinale ancora non mi è andata giù e mi tormenta". Sul mercato: "Abbiamo fatto squadra molto concreta per un ottimo campionato di B, ma ci sono Parma, Benevento e Brescia forti e poi ci sono le sorprese".