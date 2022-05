Monza, investiti 71 milioni da Berlusconi per andare in A

Il club brianzolo ha fallito per il secondo anno di fila la promozione diretta in Serie A

La promozione diretta è sfuggita ancora al Monza di Berlusconi nonostante una campagna acquisti importante per la Serie B. Il club brianzolo spera di entrare nella elite del calcio atrraverso gli spareggi playoff. Intanto si è appreso da Radiocor, che la società di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ha reso noti i risultati dell’esercizio 2021 in cui il club brianzolo ha registrato un passivo di 31,2 milioni. Come negli anni scorsi il rosso verrà ripianato integralmente mediante parziale utilizzo per pari importo della voce versamenti in conto capitale presente nel patrimonio netto, in pratica con i capitali che Fininvest aveva messo preventivamente a disposizione del club. Solo la promozione in Serie A potrà portare tanto ossigeno nelle casse del club brianzolo. La squadra intanto prepara il match contro il Brescia allo stadio “Mario Rigamonti” mercoledì alle ore 20.00 per la gara d’andata.