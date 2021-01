Monza, la carica di D’Alessandro: “Voglio tornare in A e posso farlo qui”

Prime parole ufficiali per Marco D’Alessandro, neo acquisto del Monza, presentato quest’oggi alla stampa. Il calciatore ha spiegato la scelta di lasciare la Spal, tra l’altro prossimo avversario dei brianzoli in campionato, per in biancorosso.

Monza, carica D’Alessandro

“Sono emozionato e contento, non vedo l’ora di iniziare e debuttare con questa nuova maglia”, ha detto D’Alessandro. “Mi sono allenato coi nuovi compagni, ho trovato un gruppo forte, sano e unito, mi sembrano tutti dei bravi ragazzi e mi hanno accolto bene. Sfidare subito la Spal? La Spal è un’ottima squadra, gioca bene ed è sempre propositiva, che gioca molto sulle corsie laterali e che specialmente in casa è una squadra difficile da battere, sarà una partita non facile, ma il gruppo e la rosa del Monza sono ampi e forti e sarà una bella sfida. Serie A? È la cosa più bella in assoluto per un giocatore, qui c’è ambizione e voglia di arrivarci ed io ho voglia di tornarci. Ce la metteremo tutta, darò il massimo per farcela”.