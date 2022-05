Monza-Pisa, ecco quanto vale la A in termini di ricavi da diritti tv

Stasera la gara di andata della finale playoff di B

Stasera allo stadio "Brianteo" il primo round della finale playoff di Serie B tra il Monza e il Pisa. Una sfida che vale tanto e non solo su un piano squisitamente sportivo, ma soprattutto economico visto che la Serie A distribuisce ai club partecipanti maggiori introiti. Secondo quanto riporta oggi il portale specializzato calcioefinanza.it, la promozione nel massimo campionato italiano ha una cifra considerevole. Complessivamente, per il prossimo triennio verranno distribuiti ai club circa 940 milioni di euro a stagione per quanto riguarda i diritti tv (cifra netta, ovverosia depurata degli oltre 200 milioni tra paracadute e versamenti in mutualità alle leghe inferiori).I n base a queste cifre, si può quindi stimare quanto valga la promozione in Serie A in termini di ricavi da diritti tv: come cifra minima, ci si aggira infatti intorno ai 24,5 milioni di euro, considerando la parte distribuita in maniera uguale tra i club (intorno ai 23,5 milioni di euro ciascuno) e le quote minime riferite alle altre graduatorie.