Monza-Salernitana in diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Monza-Salernitana sarà il big match della 16^ giornata di Serie B. La squadra brianzola ospita la capolista con l’intenzione di accorciare le distanze e avvicinarsi alla vetta. Gli uomini di Brocchi, guidati da Kevin Prince Boateng e dal Balotelli, alla prima convocazione col nuovo club, sono carichi e desiderosi di continuare la striscia positiva di risultati.

Monza-Salernitana, le probabili formazioni

Questi i probabili 22 che scenderanno in campo questa sera:

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Paletta, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Gytkjaer, Mota Carvalho.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Anderson, Lopez; Tutino, Djuric.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Monza-Salernitana si giocherà, come detto, oggi mercoledì 30 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Brianteo, noto anche per motivi di sponsorizzazione come U-Power Stadium. Il fischio d’inizio della gara, valida per la la 16^ in Serie B, è in programma alle ore 16.00.

Il big match di Serie B Monza-Salernitana sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN che detiene i diritti dell’intero torneo. La gara potrà essere vista dai suoi utenti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 e Xbox, oppure a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento Sky avranno inoltre la possibilità di vedere la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder SkyQ. La telecronaca della sfida dei brianzoli sarà curata da Dario Mastroianni. Gli utenti DAZN potranno vedere Monza-Salernitana in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone, pc e tablet, scaricando prima la app per sistemi Android e iOS, quindi avviandola e selezionando la partita dal palinsesto. Attraverso il proprio pc o notebook basterà, invece, collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.