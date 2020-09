Monza-Spal Serie B in diretta tv e streaming: dove vedere il match

C’è grande attesa per la nuova stagione di Serie B 2020-21. Ad aprire le danze sarà la sfida Monza-Spal, molto attesa soprattutto per il debutto in cadetteria della squadra brianzola allenata da mister Brocchi. La società di Berlusconi e Galliani parte con i favori del pronostico, non solo per la gara odierna, ma per l’intero campionato.

Monza-Spal, le probabili formazioni

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Paletta, Bellusci, Carlos Augusto; D’Errico, Barberis, Armellino; Machin; Gytkjaer, Mota Carvalho.

SPAL (3-4-2-1): Berisha; Tomovic, Vicari, Sernicola; Dickmann, Missiroli, Valoti, Strefezza; Jankovic, D’Alessandro; Floccari.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Monza-SPAL, match valido per la prima giornata di Serie B, è in programma questa sera venerdì 25 settembre alle ore 16.45. Si giocherà all’U-Power Stadium, noto anche come Stadio Brianteo di Monza. Si tratta della prima partita della stagione della cadetteria 2020-21. La gara sarà trasmessa in esclusiva, come sempre, da DAZN. Sarà possibile gustarsi la partita su una smart tv scaricando l’app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Esiste poi un altro modo per vedere la partita tra Monza-SPAL. Infatti, in streaming, sarà possibile, sempre con DAZN, vedere la sfida collegandosi sul sito direttamente dal proprio pc ed inserire le credenziali dell’abbonamento. In alternativa si potrà ricorrere all’app scaricabile su dispositivi portatili come tablet e smartphone.

