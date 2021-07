Monza, Stroppa: “Sono tornato a casa”

Il nuovo allenatore del club brianzolo si è presentato alla stampa questa mattina

E’ cominciata ufficialmente la stagione 2021-22 del Monza. In mattinata si sono ritrovati i giocatori per la prima sessione di visite mediche ed esami, e alle 13 all’U-Power Stadium è stato presentato il nuovo allenatore, Giovanni Stroppa .

“Sono tornato a casa, ci sono tutte le componenti per far bene, la società è organizzata in maniera maniacale, cercherò di portare bel gioco oltre che i risultati e sono concentrato al 100% su questa avventura” ha detto Stroppa che è tornato a Monza 32 anni dopo la sua esperienza da calciatore e ha ritrovato Silvio Berlusconi e Adriano Galliani dopo i suoi trascorsi nel Milan.