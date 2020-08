Moscardelli si ritira, l’omaggio della Lega Serie B: “Ci mancheranno le tue invenzioni in campo”

Davide Moscardelli ha deciso di dire addio al calcio giocato. Il bomber del Pisa, noto ormai da anni per il suo look con la barba lunghissima, appenderà gli scarpini al chiodo ed entrerà a far parte dello staff tecnico della società toscana.

Tra i tanti messaggi ricevuti per omaggiare la carriera del bomber, anche quello odierno da parte della Lega di Serie B.

Moscardelli, l’omaggio della Serie B

La Lega B ha voluto onorare sui propri canali social l’attaccante Davide Moscardelli che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e iniziare una nuova avventura, sempre al Pisa, come collaboratore nello staff del mister D’Angelo. “Magie su magie, che hanno incantato non solo Pisa Sporting Club, ma l’intera Serie B!”, ha scritto il profilo ufficiale Facebook del campionato cadetto. “Adesso una nuova avventura, sempre con i colori nerazzurri. In bocca al lupo, Davide Moscardelli. Ci mancheranno le tue invenzioni in campo”.

