Pagliuca esalta Buffon: “Ancora decisivo a 43 anni”

Parla l'ex portiere

Da portiere a portiere. Intervistato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , Gianluca Pagliuca ha commentato la scelta di Gigi Buffon di scendere in B con il Parma. L'estremo difensore, passato dalla Juventus ai ducali in estate risulta ancora decisivo con le sue parate. L'ultima, il rigore respinto contro il Cittadella, nella vittoria dei suoi per 1-2.

DECISIVO - "Se me l'aspettavo? No, Gigi mi ha sorpreso, sia per la scelta di tornare a Parma, sia perché non immaginavo potesse essere così decisivo a 43 anni", ha detto Pagliuca. "Ha avuto coraggio e personalità a scendere in B, per uno come lui non possono esistere alternative alla promozione".