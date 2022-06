Palermo, Baldini: “Felice per la città. Resto solo se lo fa anche Castagnini”

LA STAGIONE - "Sapevo che avremmo vinto, lo so da quando sono arrivato qui. Sentivo che si poteva costruire qualcosa di importante. Qui io mi sento amato, dopo 18 anni spettava a me sfruttare l'occasione. Dopo Potenza ho avuto qualche problema di salute. Ho devastato lo spogliatoio ma dovevo far capire qualcosa ai miei ragazzi. Questa gente qui mi rispetta e io mi sento amato, sono felice nel vedere gli altri felici".

FUTURO - "Io resto se attorno a me rimangono le persone di cui mi fido di più. Castagnini è un amico e mi ha aiutato quando ero in difficoltà, condivideva la mia idea di calcio e per me è un amico. Se resta lui va bene, altrimenti farò un passo indietro e tratterò per la risoluzione del contratto. Per me è una cosa importante, io sto dalla parte delle persone che meritano, la meritocrazia dice che lui deve restare".