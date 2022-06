Palermo, Foschi: “40 mila al Barbera in C, con Zamparini 2500 in B. Era solo contro tutti”

Si susseguono in queste ore le dichiarazioni di tanti ex calciatori, allenatori e dirigenti del Palermo dopo la promozione in Serie B di ieri sera dei rosanero al termine del match contro il Padova. Ha parlato anche Rino Foschi ex ds del Palermo ai microfoni di Tuttomercatoweb Sport radio. Foschi ha detto la sua sulla promozione in B della squadra di mister Silvio Baldini elogiando la compagine per l'impresa ai playoff, ma ha avuto anche una battuta polemica: «Mi fa innervosire che ieri sera erano in 40 mila al Barbera e quando io mi giocavo la A solo 2500. Solo perché tutti erano contro Zamparini. Ero solo contro tutti. Ma comunque forza Palermo".