Palermo, Mirri: “Ripartiamo da Baldini uomo libero e grande tecnico”

Grande euforia a Palermo per la promozione in Serie B. Gioia incontenibile anche per il presidente Dario Mirri, che oggi si è tuffato a mare con alcuni calciatori e tifosi rosanero. Il patron del Palermo, intervenuto ai microfoni di SkySport, e ha parlato dell'imminente passaggio di proprietà del club: "Si riparte da Baldini e questa è una conferma che non devo dare io, ma che ha dato lui. Spero che resti a lungo qui perché è una persona straordinaria, un uomo libero oltre che un grande tecnico. Ha trascinato tutta la città e tutti noi verso questa promozione. Brunori? Non è di nostra proprietà, è della Juventus e vedremo cosa capiterà. I tifosi devono sognare con i piedi per terra e cuore in cielo. Con questa consapevolezza il Palermo ha dimostrato di essere una piazza dove si può fare bene il calcio e se qualcuno vorrà investire farà un affare straordinario perché entro 2-3 anni questa squadra potrebbe arrivare in Serie A. La prossima Serie B sarà una A2 per il livello delle squadre presenti".