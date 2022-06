Baldini sicuro: “Il Palermo tra due anni in Serie A se…”

Parole importanti sul futuro: "Ora cercherò di vivere questa gioia. Se possiamo lavorare in un certo modo questa storia non finisce ma non dipende da me. Non so cosa succede in società ma, se non è il prossimo campionato, quello dopo ancora il Palermo è in Serie A. Se mi fanno lavorare in un certo modo spero che sia Palermo il mio futuro. Sento la Sicilia come terra d’appartenenza. Se la società capisce il messaggio bene, sennò vado da un’altra parte". Poi sul presidente: "Lui è un tifoso, tant’è che ha fatto il bagno insieme a giocatori e tifosi a Mondello. Può cedere il Palermo in Serie B e decidere cosa fare in questa trattativa; io non gli ho mai fatto domande in merito. Lo vedo come un grande tifoso e, con me, è sempre stato gentilissimo".