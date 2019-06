Palermo, Tuttolomondo: “Errore tecnologico per la fideiussione, proveremo a risolvere”

È scaduta la mezzanotte e manca solo l’ufficialità per l’esclusione del Palermo dal prossimo campionato di Serie B. Così le notizie riportate da Sky Sport, in contatto con la Lega B, eppure il direttore finanziario di Arkus Network, gruppo proprietario dei rosanero, Salvatore Tuttolomondo ha rilasciato queste dichiarazioni a Sportitalia dopo qualche minuti da che hanno cominciato a diffondersi le prime indiscrezioni sulla mancata consegna della documentazione per iscriversi al campionato cadetto: “Abbiamo provato a inviare la fideiussione, ma per un problema tecnologico alle ore 23.59 non siamo riusciti a farla recapitare a chi di dovere. Per questo non abbiamo fatto in tempo a mandarla. Proveremo a risolvere”.