Palermo, Tuttolomondo non si rassegna: “Siamo in regola”

Si fa sempre più complicata la posizione del Palermo, che vede aleggiare lo spettro del fallimento. Il patron dei rosanero Salvatore Tuttolomondo, tuttavia, continua a ribadire che il club sia pienamente in regola. Queste le sue parole in un videomessaggio.

REGOLE – “Sono qua con i rappresentanti della Lev Ins, che, così come noi, sono stati coinvolti in questi eventi da un broker, per affermare con certezza che non ci possono e non ci potranno essere problemi sull’accettazione di questa garanzia fideiussoria, che è conforme al testo e al massimale richiesto dalla Federazione. Quello che sta accadendo fa male a città e tifosi, ma i vertici della Lev Ins, superate queste problematiche, sono pronti ad assicurarci la prestazione che ci hanno già accordato, accompagnandoci al processo di rilancio ai massimi livelli del Palermo. La società fruisce di tutti i requisti per ottenere l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B”.