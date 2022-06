Palermo, un messaggio che non ti aspetti da un rivale: poi la “sfida” per la Serie A

La promozione in Serie B dei rosanero "spaventa" le antagoniste dela cadetteria

Redazione ITASportPress

Il Palermo in Serie B per una cadetteria ancora più competitiva e temuta. Sono tante le squadre che la prossima stagione si daranno del filo da torcere per la Serie A ma in generale per ben figurare in uno dei campionati più affascinanti degli ultimi anni.

La promozione dei rosanero ha visto tanti prossimi rivali complimentarsi per il risultato sportivo raggiunto e anche il presidente del Parma Kyle Krause ha voluto rendere omaggio al club. Sui social ecco il messaggio per la promozione in Serie B del Palermo raggiunta ieri sera contro il Padova.

Su Twitter, il patron ducale ha scritto: "Sono emozionato di vedere il Palermo in Serie B. La mia famiglia è originaria della zona di Palermo. Io e mia moglie siamo stati a vedere una partita al Barbera la sera prima di fidanzarci a Palermo. In bocca al lupo, tranne per le due volte in cui giocherete contro il mio Parma".

Parole al miele a cui, però, ha fatto seguito un altro tweet di "sfida". Rispondendo ad un utente che gli chiedeva di andare in Serie A col Parma, Krause ha infatti risposto: "Non sarei voluto essere in Serie B a dover sfidare il Palermo la prossima stagione. Dunque sì, andiamo in Serie A!".