Parma, Buffon alla Karius: la papera contro il Perugia è colossale

Gli umbri hanno sfruttato l'errore per mettere a segno il 2-0

Momento difficile per il portiere del Parma Gigi Buffon, come del resto quella degli emiliani, che puntavano al ritorno immediato in serie A e hanno mancato l'obiettivo in modo piuttosto evidente. Oggi l'ex nazionale ha fatto una figuraccia contro il Perugia con una papera colossale che è costato il raddoppio umbro. Il Perugia poi ha vinto 2-1. Buffon ha svirgolato un retropassaggio permettendo a Oliveri di andare in porta da solo. Il portiere del Parma si è poi scusato ma la figuraccia resta.