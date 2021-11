Parma, Buffon becca quattro gol a Lecce nei primi 45′: mai successo prima

Per l'ex portiere della Juventus un primo tempo a Lecce choc

Il portiere del Parma Gigi Buffon oggi ha stabilito un suo record personale negativo. La squadra di mister Maresca sul terreno del Lecce ha chiuso il primo tempo sotto di 4 gol e mai prima di oggi nella sua lunga carriera l'ex campione del mondo a Germania 2006 aveva subito tanto. Tripletta di Coda e poi Strefezza le reti incassate da Buffon al Via del Mare al 16', 31', 37' e 44'. Per il Parma un avvio di campionato choc che complica le cose per il ritorno in Serie A dei ducali del patron americano Krause.