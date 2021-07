Parma, Buffon: “Piace giocare al Liberati di Terni. Ecco perchè”

Il portiere del Parma gradisce anche tornare al Senigaglia di Como

Gigi Buffon nel corso di una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ha rivelato qual è lo stadio di Serie B che lo stuzzica in modo particolare. «Como mi manca, perché quando era in A giocammo a Piacenza. Si chiama Stadio Sinigaglia, giusto? Reminiscenza da figurine... E poi mi piace l’idea di giocare per la prima volta al Liberati di Terni perché da bimbo, con quegli anelli, mi sembrava immenso come il Maracanà». Gigi Buffon ai microfoni di Sky Sport in precedenza ha confermato di essere felice di tornare a Parma. "Alla mia età il dubbio di essere un portiere performante non ce l'ho. Ho la certezza di poter fare bene nei prossimi 4 o 5 anni. Sulla prestazione non ho dubbi, ce l'avrei se non ho le motivazioni giuste. Lì allora rischio ancora di fare delle brutte figure. Ma non è quello cui ho pensato quando ho scelto Parma, squadra che ha le caratteristiche giuste anche per vincere anche questa ultima sfida".