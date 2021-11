Parma celebra 26 anni di carriera di Buffon con una maglia speciale

Il club ducale festeggia i 26 anni del portiere che ha debuttato con la maglia del Parma il 19 novembre del 1995

19 novembre 1995. Esattamente 26 anni fa, il diciassettenne Gianluigi Buffon esordiva tra i pali dello Stadio Tardini nella sua prima presenza in Serie A, fermando il Milan di Capello sullo 0-0. Da quel momento la leggenda comincia e Buffon non si ferma più dando il via ad una carriera fatta di enormi successi. Pur giovanissimo, è tra i protagonisti dei trofei vinti dal Parma a fine anni ‘90, nel 2006 è campione ai Mondiali di Germania, numerose sono le vittorie in Italia, oltre ad un’importante ma pur breve parentesi in Francia.