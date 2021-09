Parma, Coulibaly spiega: “Qui grazie a Thuram. Mi ispiro a Cancelo”

Il Parma accoglie Woyo Coulibaly: il nuovo difensore afferma di avere in Lilian Thuram un punto di riferimento

In casa Parma è tempo di presentazioni. I gialloblu, infatti, accolgono Woyo Coulibaly, nuovo difensore centrale. Il giocatore si è presentato alla stampa rivelando anche alcuni retroscena: "So che Thuram ha scelto Parma in passato. Dato che lui ha giocato nella mia stessa posizione, è stato sufficiente a convincermi. Non gli ho parlato personalmente e non lo conosco, ma questa circostanza mi ha convinto ancora di più a venire qui. La trattativa è nata negli ultimi giorni di mercato. Ero a Le Havre e avevo anche proposte dalla Ligue 1. Quando si è presentato il Parma però ho trovato la proposta interessante e il progetto in linea con le mie aspettative di crescita, quindi ho scelto il Parma. Per quanto riguarda la posizione in campo, sono ambidestro e non ho preferenze circa la fascia in cui giocare, l’importante è essere in campo. Mi ispiro a Joao Cancelo, anche se non ho un vero giocatore preferito, ma mi piace chi in fase difensiva è molto agguerrito".