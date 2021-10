Parma, Di Chiara a ISP: “Per adesso una delusione. Maresca? Spero non diventi capro espiatorio”

L'analisi dell'ex calciatore ducale sulla squadra di Maresca che fatica in B

Riguardo all’attualità in orbita Parma, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Alberto Di Chiara, calciatore dei crociati tra il 1991 e il 1996.

L’ha stupita l’inizio in sordina del Parma?

“Sì, perché c’erano grandissime aspettative. Ma, più in generale, c’è un discorso molto ampio da fare”.

“Il cambio di proprietà, al momento, non ha dato gli effetti sperati. Si pensava che il Parma sarebbe andato incontro a una stabilità ambientale di fondo, invece ci sono stati parecchi esoneri. Con in più la retrocessione di mezzo”.

Quali corde bisogna toccare per invertire la tendenza?

“Secondo me nulla è perduto: siamo solo a ottobre e il Parma può e deve ambire alla Serie A. Questo bisognerebbe chiederlo, in ogni caso, a Maresca, perché è lui a avere il polso della situazione. Vedremo cosa succede”.

Si aspettava qualcosa in più proprio da lui?

“Maresca è un allenatore giovane ed è subito chiamato a un obiettivo importante come la Serie A. Io spero che non sia l’unico a pagare, come spesso accade nel calcio italiano con gli allenatori”.