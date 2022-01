Parma fermato dal Crotone nel finale. Pari Cittadella col Cosenza bene il Vicenza

Prima vittoria in casa del Vicenza

Si sono giocate oggi tre partite di Serie B recuperi della 19a giornata. Una sola vittoria: quella del fanalino di coda Vicenza che ha battuto l'Alessandria con il punteggio di 2-1 (doppietta di Diaw e gol di Chiarello). Prima vittoria casalinga in campionato per la squadra di Brocchi che ha raggiunto in classifica il Pordenone con 11 punti, occupando in condominio l'ultimo posto. Pareggio in extremis del Crotone a Parma con il neo arrivato dal Bari Marras. Al Tardini è finita 1-1 e i ducali recriminano dopo il vantaggio nel primo tempo di Vazquez. Altro pareggio inatteso quello del Tombolato con il Cosenza che ha fermato il Cittadella. Al calabrese Caso ha risposto il veneto Okwonkwo.