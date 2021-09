Parma, il Giudice Sportivo ha deciso: una giornata a Franco Vazquez

Una giornata di squalifica per il fantasista ducale

Non solo la sconfitta casalinga contro la Cremonese, il Parma deve fare i conti con le sanzioni a seguito dell'espulsione a Franco Vazquez , centrocampista e fantasista ducale, nel corso della gara. L'ex Siviglia ha ricevuto il cartellino rosso per doppia ammonizione dopo essersi scagliato contro la panchina rivale e sarà costretto a saltare il prossimo turno di campionato.

Lo ha deciso il Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze arbitrali della sfida di ieri sera fra la società gialloblù e la Cremonese appunto. Il giocatore italo-argentino è stato mandato fuori dalla gara al minuto 72' per "comportamento non regolamentare in campo" e mancherà nel prossimo appuntamento infrasettimanale di mercoledì a Terni. Vazquez tornerà a disposizione di Maresca da domenica prossima contro il Pisa.