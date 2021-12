Parma in crisi, la squadra chiede di andare in ritiro

Momento difficile per la squadra ducale

Il Parma sta attraversando un periodo negativo e al momento è fermo al 14° posto a 18 punti, dopo l’ennesima sconfitta subita ieri contro la capolista Brescia. La squadra crociata per cercare di uscire da questa situazione delicata, avrebbe chiesto e ottenuto di andare in ritiro con un giorno di anticipo. Non è servito l’esonero di Maresca a scuotere una squadra che con il nuovo allenatore Iachini, ha ottenuto un punto in due partite. La prossima gara contro l’Ascoli però sarà una sfida chiave e da preparare al meglio. Per questo motivo, il gruppo squadra ha deciso di partire con un giorno di anticipo, quindi per venerdì pomeriggio, per cercare di tornare a fare punti in un campionato, quello cadetto, mai così equilibrato.