Parma, Krause: “La situazione è difficile ma con Iachini è cambiato qualcosa”

Il presidente del Parma, Kyle Krause, ha parlato della situazione della sua squadra.

Il presidente del Parma, Kyle Krause, ha parlato della situazione del suo club, al Corriere dello Sport: “La situazione è più difficile di quanto ci aspettavamo alla fine della scorsa stagione. La qualità dei giocatori è alta. Abbiamo diversi giovani talenti bravi e calciatori d’esperienza che conoscono già la Serie B. E’ evidente che con Iachini il Parma sia cambiato, con i calciatori che sono diventati più reattivi e stanno dimostrando di più le loro qualità. La cosa più difficile è trovare un equilibrio in tutti i 90 minuti di una partita. Per poter conquistare la promozione è importante analizzare e costruire, da tutto ciò che è stato fatto. In questo momento sono contento di avere dei buoni talenti e di sapere che c’è anche il calciomercato per migliorare la rosa. Questa Serie B è davvero difficile, come la Serie A, ma l’unica cosa che conta è migliorare e imparare dagli errori fatti”.