Parma, Maresca: “Contro il Lecce ci siamo dimostrati fragili”

Dopo il 4-0 di Lecce, il commento amaro del tecnico della squadra ducale

Redazione ITASportPress

A Lecce il Parma ha subito una sconfitta pesante nel punteggio dopo una brutta prestazione che il mister Maresca commenta così: “Siamo arrabbiati, dispiaciuti, è una sensazione un po’ strana perchè nelle ultime settimane c’erano state prestazioni e risultati. Questa settimana la sensazione è che la squadra avesse preparato in modo perfetto la gara, poi ci siamo dimostrati fragili: dopo il primo gol siamo spariti dal campo. In questo momento c’è da fare meno chiacchiere e lavorare di più, è l’unica medicina”

“Dopo il primo gol siamo usciti dal campo, è un qualcosa più di testa che altro. Ci sarebbe piaciuto arrivare alla sosta con un ulteriore risultato positivo oggi, non è successo. Ora c’è da essere molto arrabbiati e da lavorare, lavorare, lavorare. Questa è stata una giornataccia, dalla quale bisogna ripartire, bisogna capire che non possiamo fare gare come questa, al di là della forza dell’avversario”

“Durante le soste quando ci sono le nazionali è normale, qualcuno dei ragazzi lo avremo negli ultimi giorni per preparare la gara contro il Cosenza; credo che questa sosta ci può fare anche bene. Lo dico dall’inizio, quando c’è un percorso importante come questo gli alti e bassi sono da mettere in preventivo, venivamo da diverse gare fatte in un determinato modo, nessuno oggi se lo aspettava ma in un percorso di cambiamento gli alti e bassi ci stanno”

“La pressione ce l’abbiamo dall’inizio, si dà per scontato che si debba tornare in Serie A ma non credo che sia questo il problema. Il Lecce fa parte di quella fascia delle prime della classifica a mio avviso, fino alla fine sarà lassù per lottare”.