Parma, Maresca: “Dopo stagione scorsa, magia immediata impossibile”

L'analisi del tecnico ducale dopo la sconfitta contro il Lecce per 3-1

“Tra 5 giorni iniziamo il campionato, poco a poco arriveremo dove vogliamo. Siamo ad un mese dalla partenza e ci sta una situazione del genere. Bisogna essere focalizzati nel fare quel che stiamo provando dall’inizio ed essere bravi, nel momento in cui non riesci, a continuare a fare quel che vogliamo, senza abbatterci. Per me Brunetta e Vazquez possono coesistere, dandoci tanto tra le linee. La maggior parte dei pericoli creati dal Lecce sono arrivati su palla persa facilmente da noi, non c’è stata una pressione. Quando provi a giocare e sbagli anche le cose semplici poi ti prendono in campo aperto e non deve succedere. Se gli altri sono bravi a recuperarla è un conto, ma non commettendo così tanti errori come stasera”