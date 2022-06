Parma, Pecchia si presenta: “Sono in un club ambizioso. Voglio un gruppo solido”

"Si tratta di una sfida emozionante, in un club storico e molto ambizioso, con una struttura importante. Una piazza che mi intriga, la trovo affascinante. Inoltre la passione del Presidente è incredibile, ed è uno dei motivi per cui sono felice di questa scelta. Il mio obiettivo è quello di creare un gruppo unito, solido, in cui si lavora tutti nella stessa direzione. Ho già parlato con alcuni ragazzi, ognuno dovrà dare il massimo. Abbiamo una buona rosa, con tanti giovani di valore, dobbiamo lavorare bene e spingere per vincere le partite, ogni settimana. Il livello della Serie B è abbastanza alto, a noi servirà del tempo ma dobbiamo essere bravi a stringere i denti. Il mio obiettivo è quello di creare un gruppo con una precisa identità, sia dal punto di vista tattico che morale".

Alla conferenza ha preso parte anche il presidente Krause che ha presentato così il suo nuovo allenatore: "I nostri sforzi si sono concentrati su un allenatore adatto ai piani della società. E in particolare, su qualcuno che credesse in un gioco moderno, offensivo. Abbiamo optato per una figura che ha conseguito grandi successi in carriera. Pecchia comprende a pieno il peso della maglia crociata. È con grande piacere che lo annuncio come nuovo allenatore del Parma".