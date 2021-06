Parma, riecco Buffon: “Cambiato come uomo, sarò umile e determinato”

Gianluigi Buffon torna al Parma dopo vent'anni. Il portiere racconta le sue sensazioni per questa scelta professionale

In casa Parma è il giorno della presentazione di Gianluigi Buffon. Il portiere torna dopo vent'anni con i gialloblu, che lo hanno lanciato tra i professionisti. Dopo le avventure con Juventus e Paris Saint-Germain, è il momento di rientrare in Emilia. Buffon racconta le sue emozioni durante la conferenza stampa: "Con questa scelta, l'unico messaggio che ho dato a me stesso, e non agli altri, è quello di conoscermi profondamente e sapere che se non ho coinvolgimento emotivo in quello che faccio, le cose non mi riescono perfettamente come sono abituato. Ho pensato 20 giorni per le opportunità che avevo, finché in una giornata mi è salito come uno starnuto, ho mandato un messaggio a mia moglie e le ho detto che saremmo andati a Parma. Lei non se lo aspettava, ma si fida di me e delle mie sensazioni".

SECONDA VOLTA

Per Buffon sarà anche una seconda volta in Serie B dopo l'esperienza con la Juventus nel 2006/07, quando i bianconeri vennero retrocessi in seguito allo scandalo Calciopoli: "Per me fu un anno divertente, ma anche per molti ragazzi che lo hanno condiviso con me. Del Piero, Trezeguet, Camoranesi, Chiellini, Marchisio, ci siamo riappropriati di una dimensione calcistica che ci ha avvicinato al calcio. Noi in quella stagione eravamo talmente forti che potevamo fare i globetrotter, e ricordo anche che nelle prime dieci gare il calarsi in una mentalità diversa ci risultò difficile. Pareggiammo qualche partita, e questo mi fa alzare le antenne sin da adesso. So a cosa si andrà incontro, ci vorrà molta umiltà e determinazione".

CAMBIAMENTO

Infine una riflessione sui cambiamenti più importanti: "E' cambiato l'uomo Gigi, inevitabilmente quando passi da 23 a 43 anni c'è una fase di maturazione che se non fosse emersa sarebbe stato preoccupante. Il mio aspetto guascone e irriverente sono riuscito a dominarlo e lo tengo per autoalimentarmi. Ho bisogno di quel ragazzo, di quei sogni. Non ho ancora visitato la città, ma sono stato allo stadio. Sono passati vent'anni ma mi sembrava ieri. Sono emersi emozione, orgoglio, e credo che in pochi possano dire di essere tornati in un posto ad alti livelli dopo vent'anni. Quelli normali fanno 10 anni di carriera, io torno e ho obiettivi importanti con la società e la dirigenza, che ha avuto tanta fiducia in me. Per chi ha tanta fiducia in me, io posso ripagarla".