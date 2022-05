Parma, ufficiale: Iachini non è più l’allenatore del club crociato

La decisione del club crociato

Il Parma non ha vissuto una stagione al pari con le aspettative iniziali. Il club crociato puntava al piazzamento nei playoff, obiettivo che non è arrivato nonostante l'approdo di un tecnico esperto come Beppe Iachini . Nella giornata di oggi il club crociato ha deciso di esonerare il tecnico e di porre dunque fine al rapporto con quest'ultimo e col suo staff. Questo il comunicato ufficiale della società:

"Il Parma Calcio 1913 e l’allenatore Beppe Iachini non proseguiranno l’esperienza professionale insieme. Il Club Crociato vuole ringraziare Beppe e i suoi collaboratori per il grande impegno, la disponibilità dimostrata in ogni istante e il lavoro svolto, sottolineando altresì le grandi doti, umane e professionali, e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera lavorativa".