Pasqual ridimensiona De Zerbi: “Non so se è pronto per una big. Il Milan…”

L’ex capitano della Fiorentina, Manuel Pasqual, ha parlato ai microfoni di Tmw: “Il Milan mi sta sorprendendo molto, ha fatto un gran cammino dopo il lockdown mentre la Juventus ha ottenuto pochi risultati. Il fatto che la squadra di Pioli e l’Inter siano in lotta per il titolo può modificare la routine della Serie A. De Zerbi? Non so se è pronto per una big, in certe società basta poco per fallire. Lo vedo meglio alla guida di club che puntano a tornare in Europa. Torino? Mi aspettavo di vederlo a metà classifica, ma per assimilare le idee di Giampaolo ci vuole tantissimo tempo”.