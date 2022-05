Pecchia risolve il contratto con la Cremonese: ora possibile approdo al Parma

L'annuncio del club lombardo

Fabio Pecchia ha centrato una storica promozione in Serie a con la Cremonese . Il tecnico è riuscito nell'impresa di riportare il club lombardo nella massima serie dopo 26 lunghi anni. Contro ogni previsione, però, l'allenatore ha deciso di dare il suo addio attraverso una lettera e proprio nella giornata di oggi è arrivata la risoluzione consensuale col club. Questo l'annuncio ufficiale:

"U.S. Cremonese comunica la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Fabio Pecchia. Il cavalier Giovanni Arvedi e tutta la società grigiorossa desiderano ringraziare mister Pecchia e il suo staff per l’ottimo lavoro svolto, culminato con la storica promozione in Serie A".