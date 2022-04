Pepito Rossi risponde a Schnegg: ma il pari non serve alla Spal e al Crotone

Spal spuntata e poco attenta in difesa ha rischiato grosso

Si è aperta con un pareggio la 35a giornata di Serie B. Al Mazza la Spal ha pareggiato con il Crotone per 1-1 nel lunch match, un risultato che non soddisfa sia gli estensi che i calabresi. Il Crotone ha avuto il merito di sbloccarla in avvio con Schnegg su assist dalla destra di Marras. Calabresi molto pericolosi con Kargbo che colpisce il palo. Nella ripresa la Spal dà il massimo nel finale con l'ingresso in campo di Pepito Rossi. Proprio l'ex Parma ottimamente servito da Melchiorri controlla in area di rigore e con un tiro di punta batte Festa. Con questo pareggio la Spal sale a +6 sulla zona play-out; per il Crotone, è un punticino che sa di condanna alla Serie C.