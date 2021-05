Perugia, Angella: “Caserta? Veramente bravo, salirà di categoria”

Angella, capitano del Perugia, ha parlato della promozione in Serie B

Redazione ITASportPress

Gabriele Angella, capitano del Perugia promosso in Serie B, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com: "In realtà non abbiamo festeggiato tantissimo, perché siamo tornati da Salò a mezzanotte e per via del coprifuoco non c'era nessuno. Purtroppo la situazione era un po’ triste, ma recupereremo quando potremo".

IL MOMENTO DELLA SVOLTA - "La partita con la Triestina, che abbiamo vinto 2-1 dopo essere stati in svantaggio fino all'86'. Quel giorno abbiamo lanciato un forte segnale. Quando si ribaltano partite così c'è sempre un lieto fine".

DIFFERENZE TRA SECONDA DIVISIONE INGLESE E ITALIANA - "In Championship c'è più ritmo, meno tattica, i giocatori sono più fisici. Chi sa giocare tatticamente lì si trova avvantaggiato, in Italia invece sono tutti bravi a livello tattico. Infatti, non è detto che chi è forte all’estero possa fare bene in Italia. Osimhen, per esempio, è un giocatore fortissimo ma secondo me 70 milioni per lui sono tanti".

SU CASERTA – "Caserta è veramente forte. Un allenatore che sa gestire molto bene il gruppo e lavora tanto. E' pignolo in senso buono, per me sfonderà in futuro".

DIFETTO - "E' difficile trovarlo: io sono un calciatore, vedo il calcio in modo diverso da lui che è il tecnico. Posso dire che la gavetta gli è servita e piano piano salirà di categoria".