Perugia, comunicato sul futuro del tecnico Caserta

Il Benevento vuole il tecnico che ha un contratto con il Perugia

Si forse conclusa l'avventura di Fabio Caserta sulla panchina del Perugia. Concluso pochi minuti fa l’incontro tra il Perugia e il tecnico iniziato intorno alle ore 19:00. Caserta è corteggiato dal Benevento e ha voluto verificare i margini del nuovo progetto umbro, inclusi gli eventuali margini per una risoluzione. In serata, il comunicato del Perugia: AC Perugia comunica che si è appena concluso l’incontro con mister Caserta il quale ci ha palesato il forte interesse di un club di serie B per la sua figura di allenatore. In maniera molto cordiale si è ribadito che siamo soddisfatti del lavoro svolto da lui e dal proprio staff convinti di rispettare il contratto in essere e altresì consapevoli che gli attestati di stima verso i nostri tesserati, allenatori o giocatori che siano, sono motivo di orgoglio per quanto fatto fino ad ora.