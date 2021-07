Perugia, ex Catania Manneh ha firmato un triennale

Il club umbro crede nel giocatore che il Catania ha lasciato partire

Kalifa Manneh, calciatore nato in Gambia, lo scorso anno in forza al Catania, secondo quanto appreso da Itasportpress.it, ha firmato un triennale (con opzione di rinnovo biennale) con il Perugia. Il classe ‘98, ala sinistra che in Sicilia ha disputato 19 gare realizzando due reti, ritroverà la fiducia in terra umbra che forse non sentiva più a Catania visto che ha giocato poco e la società etnea non ha fatto tanto per confermarlo. Il Perugia in pratica se lo è assicurato per 5 anni e il nuovo allenatore Massimiliano Alvini punterà su Kalifa in Serie B potendolo utilizzare da esterno sinistro in un centrocampo a cinque, modulo scelto dall'ex mister della Reggiana. Manneh ha esordito con la maglia della Nazionale del Gambia il 7 Giugno 2019 contro la Guinea in amichevole.